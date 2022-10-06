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Заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс находится в Грузии


06.10.2022   10:59


Заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс находится в Грузии.

Она присутствует на конференции Центральноазиатского и Кавказского региона Ассоциации биобезопасности в Тбилиси. Одна из главных тема конференции вызовы, возникшие из-за коронавируса и их анализ.

Бонни Дженкинс останется в Грузии до 7 октября, однако пока не конкретизируется проведет ли она встречи с представителями властей и оппозиции Грузии, и какой будет основная тема встреч.

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