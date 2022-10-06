

Заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс находится в Грузии

06.10.2022 10:59





Заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс находится в Грузии.



Она присутствует на конференции Центральноазиатского и Кавказского региона Ассоциации биобезопасности в Тбилиси. Одна из главных тема конференции вызовы, возникшие из-за коронавируса и их анализ.



Бонни Дженкинс останется в Грузии до 7 октября, однако пока не конкретизируется проведет ли она встречи с представителями властей и оппозиции Грузии, и какой будет основная тема встреч.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



