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Заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс находится в Грузии
06.10.2022 10:59
Заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс находится в Грузии.
Она присутствует на конференции Центральноазиатского и Кавказского региона Ассоциации биобезопасности в Тбилиси. Одна из главных тема конференции вызовы, возникшие из-за коронавируса и их анализ.
Бонни Дженкинс останется в Грузии до 7 октября, однако пока не конкретизируется проведет ли она встречи с представителями властей и оппозиции Грузии, и какой будет основная тема встреч.
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