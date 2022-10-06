

Яго Хвичия: Будет хорошо, если ЕНД развалится

06.10.2022 12:15





«Можно свалить все на деньги, но как в футболе деньги не проблема, так и в политике», — заявил лидер «Гирчи» Яго Хвичия.



Хвичия откликнулся на заявление бывшего высокопоставленного чиновника Департамента конституционной безопасности Сосо Топуридзе, где он говорит: «Что я могу сказать о власти, оппозиция устроила свою жизнь за счет народа, где вы были депутаты от оппозиции, когда Нике Мелия платили такую ​​высокую зарплату».



Вместе с тем, как считает Яго Хвичия, после неудачных шагов в последний период в «Национальном движении» что-то должно измениться.



«Я не знаком с внутренней анатомией «Национального движения», но знаю, что существует борьба разного типа и противостояние. Думаю, что после неудачных шагов в последний период в «Национальном движении» что-то должно измениться. Будет хорошо, если «Национальное движение» развалится, это требование становится все более актуальным, но если они не собираются разваливаться, то по крайней мере нужно трансформироваться так, чтобы мы могли понять, кто выступает от имени «Национального движения», — заявил Хвичия.





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