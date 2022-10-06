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Бонни Дженкинс: Благодаря Центру Лугара Грузия является региональным лидером по тестированию Covid-19
06.10.2022 13:26
«Я приветствую профессионализм и открытость сотрудников Центра Лугара, которые открыли дверь к прозрачности», — заявила заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, посетившая Центр Лугара.
По её словам, пандемия Covid-19 выявила новые вызовы, такие как вопросы кибербезопасности, связанные с лабораторной биобезопасностью.
По её словам, Центр Лугара был новатором в борьбе Грузии с Covid-19.
«Сегодня у меня была возможность встретиться с коллегами из Центра Ричарда Лугара в Грузии. Это национальное учреждение было построено не за один день. Это потребовало многих лет инвестиций, приверженности и постепенных улучшений со стороны Грузии для выявления и реагирования на вспышки болезней животных и человека. Центр Лугара был новатором и инструментом в борьбе Грузии с Covid-19. США гордятся своим мирным сотрудничеством с Центром Лугара. Я приветствую профессионализм и открытость сотрудников Центра Лугара, которые открыли дверь к прозрачности. Например, Грузия стала мировым лидером в снижении бремени гепатита С. Грузия — региональный лидер по тестированию Covid-19 благодаря центру Лугара», — заявила Бонни Дженкинс.
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