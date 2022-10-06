

ЕС окончательно утвердил восьмой пакет санкций против России в ответ на аннексию

06.10.2022 14:49





Совет Евросоюза в четверг утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против России в ответ на незаконную аннексию Россией украинских территорий.



Об этом сообщает "Европейская правда".



Согласованный пакет вводит в законодательство ЕС основу для установления верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейших ограничений на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны, сообщила пресс-служба Совета ЕС.





Согласно санкциям, будет запрещено осуществлять морские перевозки и оказывать техническую помощь, брокерские услуги, финансирование или финансовую помощь, связанные с морскими перевозками в третьи страны сырой нефти (с декабря 2022 года) или нефтепродуктов (с февраля 2023 года), происходящих или экспортируемых из России. Предоставлять транспортные и указанные услуги можно будет, если нефть или нефтепродукты закупаются по установленному предельному уровню цен или дешевле.



Кроме того, накладываются дополнительные ограничения на импорт на древесную массу и бумагу, сигареты, пластмассу и косметику, а также на элементы, используемые в ювелирной промышленности, такие как камни и драгоценные металлы, которые в целом приносят России значительные доходы.



Продажа, передача поставки или экспорт дополнительных товаров, используемых в авиационной отрасли, также будут ограничены.



Кроме того, пакет, согласованный в четверг, также включает наложение санкций на физических и юридических лиц, причастных к организации незаконных "референдумов", представителей оборонного сектора и лиц, распространяющих дезинформацию о войне.



Совет ЕС также решил расширить критерии для включения в санкционные списки, чтобы включить возможность наказывать тех, кто способствует обходу санкций ЕС.



Решением Совета ЕС также расширен перечень предметов ограниченного использования, которые могут способствовать военно-техническому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности. Список теперь будет включать определенные электронные компоненты, дополнительные химические вещества и товары, которые могут быть использованы для смертной казни, пыток или иного жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.



Совет ЕС вводит запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт гражданского огнестрельного оружия и его основных компонентов и боеприпасов к нему, военной техники, военизированной техники и запасных частей.



Решение вводит запрет гражданам ЕС занимать любые должности в руководящих органах некоторых российских государственных или контролируемых государством юридических лиц, организаций или органов.



Санкции также предусматривают ограничения в отношении криптоактивов, предоставления архитектурных и инженерных услуг, а также консультационных услуг в области информационных технологий и юридических консультаций в России.



Совет также решил, что отныне географический охват ограничений, введенных 23 февраля, которые включают, в частности, запрет на ввоз товаров из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, будет распространен также на неподконтрольные украинскому правительству территории Запорожской и Херсонской областей.



Отмечается, что соответствующие правовые акты вскоре будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и санкции вступят в силу.



На прошлой неделе Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях.



Между тем Венгрия заявила, что добилась, чтобы ограничения цены на российскую нефть не применялись к трубопроводным поставкам и в экстренных случаях - к морским поставкам, а также добилась исключения ядерной энергетики из нового санкционного пакета ЕС против России.



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