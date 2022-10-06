

Бонни Дженкинс: Весьма тревожны нападки на посла Дегнан и посольство

06.10.2022 14:53





Для нас были весьма тревожны те личные нападки, которые мы видели в отношении посла Дегнан и посольства, - заявила журналистам заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.



По ее словам, эти нападки являются частью более масштабной дезинформационной схемы, направленной на сокрытие правды вокруг кризиса в Европе, который создан одним человеком.



«Давайте скажем предельно четко: это часть более крупной дезинформационной схемы, направленной на то, чтобы скрыть правду вокруг кризиса в Европе, который создал один человек! Соединенные Штаты Америки всегда будут признавать и поддерживать Украину в пределах ее международно признанных границ, точно так же, как мы поддерживаем и признаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах. Сегодня мы все вместе поддерживать украинский народ, который борется за свободу и суверенитет», - заявила Бонни Дженкинс.



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