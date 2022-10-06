

Иоселиани: Россия - опасная страна, но гораздо опаснее, если США перестанут поддерживать Грузию на международной арене

06.10.2022 15:16





Россия - опасная страна, но гораздо опаснее, если США перестанут поддерживать Грузию на международной арене. Наша политика непризнания зиждется на усилиях США, - заявил депутат от партии «Граждане», вице-спикер парламента Грузии Леван Иоселиани.



По его словам, отношения Грузии со своим стратегическим партнером должны быть на еще более высоком уровне.



«Грузинская мечта» давно пытается усидеть на «двух стульях», просто для этого больше нет пространства, эта политика уже зашла в тупик. Это вызвано событиями на Украине, мир разделился на две части – тех, кто на стороне зла и тех, кто на светлой стороне. Важно, чтобы наши отношения со стратегическим партнером были на еще более высоком уровне, чтобы застраховаться от риска российской интервенции в Грузию. Если Россия на это решится, то, сколько бы мы ей не поддакивали, она все равно осуществить свою цель, и события в Украине это хорошо показали.



Единственный верный путь – это занять твердую позицию, усилить нашу оборону, готовиться к войне, если хотим сохранить мир. В то же время мы должны укреплять наши отношения с нашим стратегическим партнером. Сегодня у Грузии нет другого выбора», - заявил Иоселиани.



По его словам, США не так просто не предают своих партнеров, вне зависимости от позиции властей в конкретной ситуации.



«Их поддержка в первую очередь выражается в отношении всего грузинского народа, и только потом это может быть политическая группа или партия. Их интересует мнение наших граждан, и для них важно, что настроения в этой стране прозападные настроения», - заявил Леван Иоселиани.



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