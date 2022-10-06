

Папуашвили: Самостоятельность Специальной следственной службы служит улучшению правового положения наших граждан

06.10.2022 17:13





«Хочу пожелать успехов Специальной следственной службе, подтвердить поддержку парламента в его институциональном укреплении. Считаю важным, чтобы эта служба продемонстрировала успехи», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во время выступления на презентации деятельности и планов на будущее Специальной следственной службы.



Председатель парламента обратил внимание на важность Специальной следственной службы. По его словам, роль службы в направлении улучшения правового положения людей очень велика. Шалва Папуашвили акцентировал внимание на важности институционального укрепления службы. По его словам, работа в этом направлении ведется в парламенте и есть идеи, как институционально укрепить как Специальную следственную службу, так и Службу по защите персональных данных.



«Когда была реформирована Служба государственного инспектора и разделена на Специальную следственную службу и Службу по защите персональных данных, это показало нам, что эта реформа прошла успешно. Мы помним, что дискуссия по этому вопросу шла с разных сторон. Но когда мы увидели отчет Службы по защите персональных данных, этот отчет показал нам, насколько важно, когда служба концентрированно работает в этом направлении. Мы видим, что служба сконцентрирована в определенном направлении. Это в конечном итоге показало нам, что эта реформа, с одной стороны, была необходима, а с другой стороны — успешна», — заявил Шалва Папуашвили.





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