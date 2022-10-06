

Глава Минэкономики Грузии: Уровень бедности находится на историческом минимуме

06.10.2022 17:16





Уровень в бедности Грузии находится на историческом минимуме, заявил министр экономики Леван Давиташвили.



По его словам, в 2021 году уровень бедности составил 17,5%.



«Можем сказать, что сегодня уровень бедности на историческом минимуме, но мы понимаем, что это все еще остается важным вызовом и уровень все еще высок. Единственный реалистичный путь, придуманный людьми для преодоления бедности — быстрый экономический рост. Преодолевать бедность мы должны правильной экономической политикой», — заявил министр во время выступления в парламенте.



При этом, Давиташвили отметил, что уровень инфляции остается высоким и пока далек от целевого уровня. Министр заверил, что для решения проблемы его ведомство тесно сотрудничает с Национальным банком Грузии. При этом он отметил, что ставка рефинансирования (влияющий на процентные ставки кредитов) останется на уровне 11%.



«Сегодня такие важные организации, как Международный валютный фонд (МВФ) прогнозируют рост экономики Грузии на 9%. По их прогнозу, в 2022-27 годах у Грузии будет самый большой экономический рост в 5,6% в регионе и в Европе. Думаю, Грузия достигнет и большего.



На фоне позитивных тенденций с точки зрения экономической активности есть и значительные вызовы. Мы реалисты и понимаем, что у нашего населения есть еще очень много проблем. Обрыв цепочки поставок и война России и Украины вызвали глобальную инфляцию. Во всем мире фиксируется беспрецедентно высокая инфляция», — заявил Давиташвили.



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