

«Для народа» призывает власти представить план по решению потенциальных проблем, связанных с въездом граждан России

06.10.2022 17:28





Лидер партии «Для народа» Анна Долидзе, призывает государственные органы Грузии представить общественности план по решению потенциальных проблем, которые могут возникнуть в связи с въездом в Грузии граждан России. Об этом она заявила на брифинге в Тбилисском горсовете.



«Сегодня мы просим государственную комиссию по вопросам миграции, которая, оказывается, существует на уровне правительства и никогда ранее не высказывала собственной позиции по этой острой проблеме эмиграции, представить политику и план по следующим пунктам:



Российские граждане и угроза внешней безопасности, которую они представляют.



Граждане РФ и потенциальные проблемы внутренней безопасности, которые они создают, включая потенциальное включение в криминал. Потенциальные экономические проблемы, с которыми они вскоре столкнутся. Граждане РФ и проблемы образования. У них есть дети и они (родители) уже требуют (предоставления) прав на образование на территории Грузии.



Граждане России и возросшее число русскоязычных культурных мероприятий. Мы видим масштабные культурные мероприятия в Тбилиси и особенно в Батуми. Не проходит и дня без русскоязычного культурного мероприятия, а что это за мероприятия, в правительстве Грузии ни малейшего понятия не имеют.



Несмотря на то, что у нас есть очень болезненный опыт в связи с русским языком на территории Грузии. Русский язык и русская культура на протяжении всей истории неоднократно влияли на грузинское сознание и грузинский язык», — сказала Долидзе.



Политик обратилась к Минкультуры Грузии с призывом дать оценку относительно распространения русской культуры в стране. По ее словам, министерство должно начать работу в этом направлении.



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