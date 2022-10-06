

Нармания: Грузия готова к зиме, повышение тарифов на свет и газ не ожидается

06.10.2022 17:40

Новости-Грузия



В Грузии не ожидается рост цен на электроэнергию и природный газ, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ) Давид Нармания.



По словам Нармания, страна полностью готова к зимнему сезону, как с точки зрения электроснабжения, так и с точки зрения поставок природного газа.



«В секторе электроэнергетики повышение тарифов не ожидается. В секторе природного газа мы должны определить новые тарифы в декабре этого года, однако с учетом текущего курса валют и других факторов, мы не ожидаем каких-либо повышений», сказал он.



Глава комиссии напомнил, что у Грузии есть долгосрочное соглашение с Азербайджаном об обеспечении природным газом, поэтому цены на поставку останутся без изменений.



«90% потребляемого Грузией природного газа поступает из Азербайджана», — напомнил Нармания.



Нармания также отметил, что пока в Грузии не видят угроз для энергообеспечения страны на фоне введенных в отношении России санкций.



«Однако, комиссия обеспечит, чтобы в условиях таких санкций сектор был перестрахован и поставки не оказались под какой-либо угрозой. У нас есть механизмы для этого», — сказал Нармания.



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