

Саакашвили не может принимать пищу - адвокат

06.10.2022 18:05





У экс-президента Грузии Михеила Саакашвили высокое давление и температура, он не может принимать пищу и отказывается принимать медикаменты.



«Состояние здоровья ухудшилось. Температура 38, давление высокое. Сейчас очень плохая картина, будут проведены обследования. Таблетки он не пьет, пищу принимать не может. Говорит, что лекарства не дают результата», — заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе.



Адвокаты Саакашвили также ждут, когда иностранному врачу Джеймсу Коби, приглашенному для обследования политика, выдадут временную врачебную лицензию, необходимую для посещения экс-президента.



В Минздраве заявили, что Коби на первом этапе не предоставил нужные документы, из-за чего и получил отказ. 3 октября центр «Эмпатия» предоставила дополнительную документацию. Вопрос выдачи Коби лицензии будет обсуждаться на заседании Совета профессионального развития при Агентстве по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности.



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