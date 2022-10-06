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«Все в ваших руках» — президент Литвы о выполнении Грузией рекомендаций ЕС


06.10.2022   18:55


Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что с энтузиазмом ожидает начала переговоров о вступлении в Евросоюз ассоциированных стран, в том числе Грузии.

Об этом Науседа сказал грузинским журналистам в Праге, где сейчас проходит первый Международный саммит европейского политического содружества. Участие в нем принимают 27 членов ЕС и 17 стран-партнеров. Грузию на саммите представляет премьер-министр Иракли Гарибашвили.

По словам Науседа, политическое содружество является подобием ООН в Европе.

«Прошу не рассматривать европейское политическое содружество как замену процесса расширения. Это другой канал, очень важный для ваших стран [Грузии, Украины, Молдовы].

У вас уже есть позитивные новости от Европейского совета. Сейчас все в ваших руках для выполнения домашнего задания. Мы настроены с энтузиазмом, чтобы начать переговоры о вступлении как можно быстрее, как только страны выполнят рекомендации Еврокомиссии», — заявил политик.

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