

Гарибашвили: Спасибо европейским партнерам за то, что они предложили важную платформу для Грузии

06.10.2022 21:41





«Новая инициатива будет способствовать продвижению Грузии на пути к вступлению в Евросоюз», — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пишет на своей странице в Twitter в связи с участием в пленарном заседании Европейского политического объединения в Праге.



По словам главы правительства, участвуя в указанной платформе, Грузия участвует в обсуждении актуальных вопросов повестки дня вместе с Европой.



«Я рад принять участие в пленарном заседании заседания Европейского политического объединения (EPC), которое проходит в Чехии. Спасибо нашим европейским партнерам за предложение этой важной для Грузии площадки, где у нас есть возможность обсудить текущие вопросы общей повестки дня Грузия-ЕС. Я уверен, что новая инициатива будет способствовать продвижению Грузии на пути к вступлению в Евросоюз», — пишет Ираклий Гарибашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



