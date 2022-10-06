

Григол Гегелия («Лело»): Нынешняя политика «Грузинской мечты» хоронит Грузию

06.10.2022 22:32





Вызывают улыбку слова Кобахидзе о том, что никаких нападок на посла США он не припоминает. Кобахидзе, Самхарадзе, Мдинарадзе и другие абсолютно систематически, планомерно месяцами равняют с землей все западные политические институты, всех лиц, их представляющих, в том числе, в первую очередь Келли Дегнан и Карла Харцеля, - так один из лидеров партии «Лело» Григол Гегелия комментирует в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс» заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе о том, что никаких нападок на посла США он не припоминает, кроме двух – со стороны учредителя «Мтавари архи» («Главного канала») Ники Гварамия и со стороны лидера «Национального движения» Никанора Мелиа.



По словам Григола Гегелия, заявление Ираклия Кобахидзе о том, что задавать вопросы Келли Дегнан – это свобода выражения мнений, доказывает, что они впали в «радикальное невежество».



«Смотря какие вопросы задаешь. Ведь вопрос был не о том, какая температура воздуха в Вашингтоне? А спросили: «Извините, вы хотите, чтобы мы ввязались в войну?» Вот вопрос, который задает Кобахидзе, а теперь он спрашивает нас, почему, мол, этот вопрос не был безобидным? Либо грузинский народ представляется ему очень глупым, либо они впали в абсолютное радикальное невежество», - сказал Григол Гегелия.



По словам Гегелия, нынешняя политика «Грузинской мечты» в отношении США и их посла «хоронит Грузию».



«Это политика хоронит Грузию. Все грузины прекрасно знают, что у нас нет более надежного, верного, активного и старательного партнера, чем США. То, что мы сегодня свободны и независимы – это заслуга грузинского народа и США», - заявил Григол Гегелия.



Также, Гегелия сказал и по поводу «Силы народа», отметив, что учреждение этого движения является попыткой создания «Грузинского марша» и «Альт-инфо» в галстуках».



По словам Григола Гегелия, он не узнает большинства депутатов, покинувших «Грузинскую мечту» и присоединившихся к «Силе народа», поскольку они являются не парламентариями, а «рабами Иванишвили и нажимателями на кнопку».



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