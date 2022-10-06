

Зеленский призвал саммит евросообщества в Праге реализовать его «формулу мира»

06.10.2022 22:45





Президент Владимир Зеленский в обращении к саммиту Европейского политического сообщества в Праге призвал реализовать предложенную им "формулу мира" для Украины. Об этом сообщает "Европейская правда".



Зеленский отметил, что представил главные пункты своей "формулы мира" в обращении к Генассамблее ООН, и привел их в обращении к европейским лидерам.



"Первое - наказать агрессора. Усилить санкции против России, остановить любое сотрудничество с РФ и ее компаниями. Исключить ее из всех международных организаций или хотя бы приостановить ее членство, ее возможность - искажать деятельность международных институтов, прежде всего - ООН", - сказал глава государства.



По его словам, для наказания агрессора нужен и специальный трибунал по преступлению агрессии РФ против Украины, а также международный компенсационный механизм, который заставит Россию возместить нанесенный ими ущерб.



Второй пункт - это помощь Украине. "Помогая нам, каждое из ваших государств помогает себе", - сказал Зеленский.



Третий пункт, по его словам, - восстановление безопасности и территориальной целостности Украины.



"Четвертый пункт - гарантии безопасности. Мы нуждаемся в гарантиях безопасности до того, как вступим в НАТО. Мы на этом пути и мы это сделаем, также вместе с вами. Наши предложения по гарантиям безопасности представлены партнерам.



Пятое - решимость. За 225 дней полномасштабной войны мы все уже показали, что Европа может влиять на вопросы войны и мира. Но теперь все вместе мы должны сделать так, чтобы формула войны была полностью заблокирована, а формула мира - полностью реализована", - отметил президент.



Он добавил, что "будет день, когда российское зло проиграет, и это будет тот день, когда наша формула мира победит".



О новом формате сотрудничества ЕС и о том, зачем Киев согласился на него, читайте в статье.



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