

ЕС ввел персональные санкции против Газманова, Расторгуева и Дугина

06.10.2022 23:09





Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций против России, введенных из-за вторжения в Украину, расширил список физических и юридических лиц, на которых накладываются персональные ограничения. Сюда попали представители оккупационных властей Херсонской и Запорожской областей Украины, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Администрации президента и заместители министра обороны России и президента концерна «Калашников» Алана Лушникова.



Помимо них санкции затронули российских артистов Олега Газманова и Николая Расторгуева, которые в списке фигурируют как члены Общественного совета при Минобороны РФ, а также Юлию Чичерину. Она, указано в документе, медийно и материально поддерживает войну.



Ограничения накладываются на главу Центризбиркома Эллу Памфилову, ее заместителя Николая Булаева и весь ЦИК как организацию. «ЦИК несет ответственность за организацию незаконных референдумов в оккупированных областях Украины. В этой роли Элла Александровна Памфилова отвечает за поддержку и реализацию действий и политики, которые несут угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в решении.



Персональные санкции в рамках восьмого пакета ЕС также ввел в отношении философа Александра Дугина. «Дугин идеологически и теологически оправдывал аннексию Крыма и агрессивную войну России против Украины, рассматривая ее как „освобождение“ Украины от западного влияния. Идеология Дугина сосредоточена на идее построения тоталитарной евразийской империи с доминированием России [...]. Идеологическое предположение Дугина состоит в том, что Украина является искусственным государством, угрожающим безопасности России и воображаемой Евразийской империи», — говорится в официальном журнале ЕС.



Как считает Евросоюз, восьмой пакет санкций должен усложнит функционирование российского оборонно-промышленного комплекса. Ограничения коснутся ввоза в Россию угля, электронных компонентов, которые используются в вооружении, технических изделий для авиационного сектора и сигарет. Также ЕС запретил россиянам владеть криптокошельками на своей территории.



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