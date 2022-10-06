

Норвегия закрыла почти все порты для российских рыбаков

06.10.2022 23:31





Российские рыбаки смогут доставлять рыбу только в три норвежских порта, остальные будут закрыты для входа рыболовецких судов из России. Как заявило министерство иностранных страны, так королевство страхуется от незаконного транзита грузов в условиях санкций.



Теперь российские суда могут заходить только в Киркенес, Тромсё и Ботсфьорд. Там их будет проверять таможня.



Министр рыбной промышленности Бьорнар Скьяран заверил, что все еще считает важным сотрудничество с Москвой. Несмотря на новые ограничения, рыболовные суда по-прежнему выведены из-под тотальных запретов. Порты, куда разрешают заходить рыболовецким судам, и ранее были основными точками доставки рыбы, выловленной российскими рыбаками.

В конце апреля глава МИД Королевства Анникен Хюитфельд заявила о закрытии сухопутной границы с РФ. Также был введен запрет на вход в норвежские порты российских судов. Исключение составили рыболовные — в начале марта Скьяран обещал, что страна не будет закрывать для них свои порты.



30 сентября министр юстиции Норвегии Эмили Мель заявила, что власти могут запретить въезд в страну российским туристам, как это сделали в Финляндии.



«При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в короткие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибыло меньше людей [из России], и здесь ситуация иная», – отмечала министр.



Норвегия не входит в ЕС, но является частью шенгенской зоны. Через ее территорию можно попасть в Швецию или вылететь в доступные для граждан России страны ЕС, с которыми у России из-за войны в Украине нет авиасообщения.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



