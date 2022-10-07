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Алиев: Важно создание единой дискуссионной платформы Азербайджан-Грузия-Армения


07.10.2022   10:21


По заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, с точки зрения обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе важно создание в трехстороннем формате переговорной платформы между Азербайджаном, Грузией и Арменией.

«Важно создание единой дискуссионной платформы Азербайджан-Грузия-Армения в трехстороннем формате для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе», - заявил Алиев во время выступления за круглым столом на тему «Мир и безопасность на европейском континенте» в Праге.

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