

Алиев: Важно создание единой дискуссионной платформы Азербайджан-Грузия-Армения

07.10.2022 10:21





По заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, с точки зрения обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе важно создание в трехстороннем формате переговорной платформы между Азербайджаном, Грузией и Арменией.



«Важно создание единой дискуссионной платформы Азербайджан-Грузия-Армения в трехстороннем формате для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе», - заявил Алиев во время выступления за круглым столом на тему «Мир и безопасность на европейском континенте» в Праге.



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