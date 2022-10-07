

МИД Грузии рассказал о неформальной встрече Гарибашвили и Мишеля в Праге

07.10.2022 10:25





Реформы, от проведения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, обсудил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в ходе неформальной встречи на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге.



Об этом сообщил журналистам глава МИД Грузии Илия Дарчиашвили.



«Хочу подтвердить, что в неформальной обстановке состоялась рабочая встреча премьер-министра и главы Европейского совета Шарля Мишель. Это была очень интересная и многосторонняя встреча. И здесь акцент был сделан на европейской интеграции нашей страны, динамике проведения реформ и выполнении 12 рекомендаций», — сказал министр.



В Праге Гарибашвили также провел переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как и на встрече с Мишелем, основные темы встречи реализации реформ и плана из 12 пунктов.



Лидеры стран ЕС в конце июня приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, но статус кандидата будет присвоен ей только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.



Подготовка соответствующих законодательных изменений обострила противостояние властей и оппозиции. Работать над реформами сообща они не стали – стороны имеют отличающиеся видения по ключевым вопросам и предлагают совершенно разные инициативы.



Первую оценку выполнения условий Еврокомиссия должна провести уже в конце 2022 года.



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