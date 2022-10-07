

Урсула фон дер Ляйен: Мы хотим, чтобы Грузия добилась успеха на пути в ЕС

07.10.2022 11:22





«Мы хотим, чтобы Грузия преуспела на пути в Евросоюз, Еврокомиссия готова поддержать страну в этом процессе», — написала на своей странице в Twitter после встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



«У меня была хорошая встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Евросоюз по-прежнему привержен безопасности и территориальной целостности Грузии.



Мы также хотим, чтобы Грузия двигалась вперед и преуспела на пути к ЕС. Усилия по проведению реформ необходимо поддерживать. Еврокомиссия готова поддержать Грузию в этом процессе», — заявила Урсула фон дер Ляйен.



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