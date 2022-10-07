|
|
|
Урсула фон дер Ляйен: Мы хотим, чтобы Грузия добилась успеха на пути в ЕС
07.10.2022 11:22
«Мы хотим, чтобы Грузия преуспела на пути в Евросоюз, Еврокомиссия готова поддержать страну в этом процессе», — написала на своей странице в Twitter после встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«У меня была хорошая встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Евросоюз по-прежнему привержен безопасности и территориальной целостности Грузии.
Мы также хотим, чтобы Грузия двигалась вперед и преуспела на пути к ЕС. Усилия по проведению реформ необходимо поддерживать. Еврокомиссия готова поддержать Грузию в этом процессе», — заявила Урсула фон дер Ляйен.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна