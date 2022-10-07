

Саломе Зурабишвили обсудила с Бонни Дженкинс происходящие в стране и регионе процессы

07.10.2022 12:54





Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с заместителем госсекретаря США Бонни Дженкинc. Информацию распространяет администрация президента.



Зурабишвили обсудила с Дженкинc текущие процессы в стране и регионе и поговорила о развитии двусторонних отношений между Грузией и США.



«На встрече было отмечено, что продолжающаяся война в Украине оказывает большое влияние на безопасность и стабильность нашего региона, Европы и мира в целом. Грузия оказывает помощь по разным направлениям, заявляет о полной солидарности с Украиной и неукоснительно соблюдает установленные международные финансовые санкции.



В ходе встречи разговор коснулся текущей ситуации на оккупированных территориях Грузии, а также тех угроз и рисков, которые возникают на фоне войны в Украине с точки зрения защиты прав человека. Стороны обсудили вопросы безопасности Черного моря, Кавказа и роль Грузии в этих процессах.



Стороны также обсудили европейскую перспективу и осуществление рекомендаций Евросоюза из 12 пунктов, что необходимо для интеграции Грузии в европейские и евроатлантические институты.



В ходе встречи президент говорила о международной женской конференции, которая прошла в июне в Тбилиси и была посвящена вопросам мира и безопасности», — говорится в информации.



По сообщению администрации, президент пригласила заместителя госсекретаря США на международную конференцию, запланированную в Тбилиси в следующем году.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



