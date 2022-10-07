

Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Еврокомиссии

07.10.2022 13:32





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках первого саммита Европейского политического содружества, который проходит в Праге 6-7 сентября.



Европейское политическое содружество — это новая платформа, которая была представлена президентом Франции Эммануэлем Макроном в мае 2022 года и вскоре была сформирована. Целью инициативы является содействие политическому диалогу и сотрудничеству для решения вопросов, представляющих общий интерес, и укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента».



Это первая встреча группы с момента ее основания, и в ней принимают участие представители еще 17 стран помимо 27 государств-членов ЕС. На встрече также присутствуют президенты Еврокомиссии и Европейского совета. Следующие встречи группы запланированы в Молдове, Испании и Великобритании.



По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, на встрече стороны говорили об историческом решении предоставить Грузии европейскую перспективу, в ходе которой премьер-министр Гарибашвили заявил, что Грузия делает все, чтобы сделать следующий шаг на пути к вступлению в Евросоюз и получению статуса страны-кандидата в члены ЕС.



В этом контексте он акцентировал внимание на реализации 12 рекомендаций Еврокомиссии, и подчеркнул, что «инклюзивный процесс позволяет всем ветвям власти, а также оппозиционным партиям и гражданскому обществу в полной мере участвовать в реализации приоритетов, для чего были созданы рабочие группы».



Премьер-министр Грузии и президент Еврокомиссии также обсудили российскую агрессию в Украине и ее влияние на Грузию, регион и мир в целом.



«Стороны говорили о дальнейшем сближении и инфраструктурной коммуникации между Грузией и Евросоюзом в транспортной, энергетической и цифровой сферах».



В свою очередь, президент Еврокомиссии написала в Twitter, что «ЕС по-прежнему привержен (поддержке) безопасности и территориальной целостности Грузии».



«Мы также хотим, чтобы Грузия двигалась вперед и преуспела на пути к ЕС. Усилия по (проведению) реформы должны продолжаться», — подчеркнула она, добавив, что Еврокомиссия «готова поддержать этот процесс».



Тематическая дискуссия на высоком уровне



По сообщению Администрации правительства Грузии, премьер-министр совместно со своей эстонской коллегой Каей Калас председательствовал на тематической дискуссии — Мир и безопасность на европейском континенте.



Согласно той же информации, участники дискуссии обсудили текущую геополитическую ситуацию и продолжающиеся военные действия на территории Украины. Они также говорили о вызовах, которые угрожают глобальной безопасности.



«Лидеры также говорили о том, как продолжить строительство европейской семьи и интеграцию стран, которые ассоциируются с европейской семьей», — говорится в сообщении.



Они также отметили, что новая платформа «представляет собой механизм для открытия дискуссий о создании новых возможностей для этих стран, которые помогут им интегрироваться в ЕС в будущем».



На дискуссии также присутствовали: президент Франции Эммануэль Макрон; президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган; президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев; президент Литвы Гитанас Науседа; президент Румынии Клаус Йоханнис; премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович; президент Черногории Мило Джуканович и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.



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