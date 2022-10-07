

В Грузии назвали «фасадной» стратегию властей по судебной реформе

07.10.2022 13:34





Коалиция «За независимое и прозрачное правосудие» публикует заявление о стратегии судебной реформы, подготовленное в конце прошлой недели в рамках рабочей группы по судебной реформе в парламенте, и констатирует, что предложенный документ не отражает реальных проблем в сфере правосудия.



Организации, входящие в коалицию, считают, что документ лишний раз подтверждает, что правящая политическая команда не готова к реальной реформе суда и по-прежнему нацелена на фасадные изменения:



«Как известно общественности, одна из 12 рекомендаций Еврокомиссии касается системной реформы правосудия и обеспечения независимости всех его звеньев. С этой целью в рамках Комитета по правовым вопросам парламента Грузии была создана рабочая группа, которая должна была работать над решением проблем в суде и с этой целью разработать стратегию реформ и план действий», — отметили авторы заявления.



Авторы заявления подчеркивают, что стратегия судебной реформы и план действий должны отвечать вызовам имеющимся в системе правосудия и должны быть направлены на решение проблем, существующих в законодательстве. По данным неправительственных организаций,с этой целью гражданские организации неоднократно обращались к парламенту, в том числе в рамках рабочей группы, заявляя о том, что необходима полная и глубокая оценка текущей ситуации в судебной системе, однако указанная инициатива даже не обсуждалась рабочей группой и парламентским большинством:



«Внимание сосредоточено на оценке текущей ситуации в суде в повестке дня ассоциации между Европейским Союзом и Грузией на 2021-2027 годы. В частности, в документе подчеркивается, что необходимо оценить эффективность третьей и четвертой волн реформы юстиции. К сожалению, новая стратегия судебной реформы составлена таким образом, что до сих пор нет единой картины вызовов имеющихся в суде и проблем в законодательной практике. На этом фоне нам непонятно, какова цель стратегии реформ и плана действий.



В документе, подготовленном Юридическим комитетом, выборочно и фрагментарно предложены вопросы, которые должна решить реформа. В документе также выборочно упоминаются местные и международные оценки и игнорируется нарастающая критика, которая в последние годы звучит в адрес суда со стороны местных и международных организаций», — заявили в коалиции.



Сожаление у авторов заявления вызывает и тот факт, что предлагаемое видение полностью игнорирует основные проблемы в системе правосудия, а именно концентрацию власти и неформальные, клановые влияния в системе. По мнению подписантов, механизмы, с помощью которых деятельность Высшего совета юстиции стала бы более инклюзивной, а собранные в нем полномочия распределились бы по другим звеньям судебной системы, сочли неконституционными уже заранее, без какой-либо аргументации:



«В свете этого мы считаем, что предлагаемая стратегия реформ и план действий игнорируют наиболее острые проблемы в системе. Очередной фасадной реформы будет недостаточно для обеспечения реальной независимости системы правосудия, и это создаст еще большую угрозу процессу евроинтеграции страны», — говорится в заявлении.



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