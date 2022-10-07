

На грузино-армянской границе открылся новый автомобильный ТПП «Ниноцминда»

07.10.2022 13:44





По информации Минфина, Служба доходов продолжает строительство/реконструкцию и оснащение таможенно-пропускных пунктов в масштабах всей страны.



На грузино-армянской границе открылся новый автомобильный ТПП «Ниноцминда».



По сообщению Минфина, в таможенно-пропускном пункте «Ниноцминда» организовано 11 новых выходов, оснащенных современными системами контроля, для грузовых, пассажирских и легковых автомобилей, осуществляющих международные перевозки. На пункте пропуска будут работать около 70 таможенников. Ежедневно оба направления рассчитаны на пропуск не менее 600 грузовиков, 3000 автомобилей и 8000 пассажиров.



Кроме того, в рамках инфраструктурных работ было обновлено около 4000 кв.м. площади, проведены новые подземные коммуникации, дренажная сеть, построен ангар для осмотра автомобилей. Проект также предусматривает озеленение территории.





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