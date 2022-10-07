

Цулукиани не видит необходимости в передаче Саакашвили украинской стороне

07.10.2022 14:51





По словам министра культуры Грузии Теи Цулукиани, юридически и теоретически возможна передача Михеила Саакашвили в Украину для дачи показаний, хотя это должна решать грузинская сторона. Об этом она заявила в эфире «Имеди» 6 октября.



Министр добавила, что решение о переводе Саакашвили должно принять соответсвующее ведомство, хотя сама не видит в этом необходимости, так как «Саакашвили в тюрьме получает адекватное лечение». Цулукиани также отметила, что никто не может вмешиваться в решение Грузии по данному вопросу.



«Также сомнительно, насколько правильна оценка пациентом собственного состояния здоровья, конечно, это должен сказать врач. Что бы врач мог зайти и оценить, он должен быть лицензированным. Те, кто дают оценку, а врачей у него предостаточно, говорят, что состояние находится под полным медицинским контролем. Можно ли его транспортировать, это другой вопрос. Другой вопрос, считает ли правительство Грузии, что он должен быть доставлен в Украину для опроса, на него (на вопрос) должен ответить уполномоченный орган.



Я считаю, что в этом нет необходимости, так как Саакашвили находился там (в Украине) много лет, следствие по его выдворению шло много лет, и допросить этого человека могли в любой момент, прежде чем упакованным отправить его в Грузию. Это больше похоже на предлог, чем на необходимость», — заявила Цулукиани.



Другой представитель правящей команды Арчил Талаквадзе ранее заявил, что если кто-то хочет допросить Саакашвили, то это возможно сделать и в Тбилиси.



Напомним, адвокат Михеила Саакашвили Шота Тутберидзе сообщил «Netgazeti», что украинский суд принял решение о передаче Саакашвили из Грузии в Украину, где он должен быть допрошен в качестве потерпевшего. По информации адвоката, Минюст Украины направит указанное решение в Грузию, после чего уже грузинской стороне решать, передавать или нет Саакашвили в качестве свидетеля.



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