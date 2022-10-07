

Что не так со здоровьем Путина?

07.10.2022 15:28





Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл призвал россиян молиться о здоровье президента РФ Владимира Путина в день его 70-летия и в течение следующего дня.



Об это говорится в циркулярном письме, которое Управление делами Московской Патриархии разослало епархиальным архиереям на территории России. Молиться следует 7 октября, когда Путин отмечает свой седьмой юбилей, а также 8 октября, когда православные празднуют день преподобного отца Сергия Радонежского, который «благословил много веков назад князя Московского Дмитрия Донского и русское воинство на борьбу с противником».



В храмах молитвы о здоровье Путина должны присовокупляться к прошениям о Святой Руси. В составленной патриархией ектении – молитве с установленным порядком слов – говорится: «Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему о Главе Государства Российского Владимире Владимировиче, и о еже подати ему богатыя милости и щедроты Твоя, даровати ему здравие и долгоденствие, и от всех сопротивлений видимых и невидимых врагов избавити, в мудрости и крепости духовней утвердити, рцем вси, Господи услыши и помилуй».



Вторую молитву о здоровье Путина священники должны будут исполнять после Литургии в следующей формулировке: «Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение и во всем благое поспешение, подаждь Господи ныне чествуемому Главе Государства Российского Владимиру Владимировичу, властем, воинству и народу Богохранимого Отечества нашего и сохрани их на многая и благая лета!»



После начала вторжения России в Украину патриарх Кирилл поддержал войну, а позднее в разговор с папой римским Франциском объяснял, что ее причиной стали «планы НАТО» включить Украины в альянс и уменьшить «подлетное время до Москвы» своих ракет.



«Он зачитывал с листа, который держал в руке, все оправдания российского вторжения. Я его выслушал и ответил: я ничего этого не понимаю. Брат, мы не государственные чиновники, мы должны говорить не на языке политики, но на языке Иисуса. […] Поэтому мы должны искать пути к миру, мы должны остановить войну. Патриарх не должен опускаться до уровня путинского алтарника», – рассказал папа римский о своем разговоре с патриархом Кириллом.



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