

Нобелевскую премию мира получили «Мемориал» и правозащитники из Украины и Беларуси

07.10.2022 15:33





Нобелевскую премию мира 2022 года получили российский правозащитный центр «Мемориал», признанный в России иностранным агентом и ликвидированный по решению суда, а также украинский Центр гражданских свобод и основатель белорусской правозащитной организации «Весна» Алесь Беляцкий. Об этом сообщил Нобелевский комитет.



«Лауреаты премии мира представляют гражданское общество в своих странах. На протяжении многих лет они отстаивали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью. Все вместе они демонстрируют значимость гражданского общества для мира и демократии», – говорится в сообщении Нобелевского комитета.



Российские власти присвоили «Мемориалу» статус иноагента в 2014 году, а в 2016-м – «Международному мемориалу». В прошлом году прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с иском о ликвидации правозащитного центра. Такой же иск о ликвидации «Международного мемориала» в Верховный суд России подала Генпрокуратура РФ.



В 2021 году Нобелевскую премию мира получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Их наградили «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира». Муратов отдал часть денежной премии благотворительным организациям. В июне 2022 года продал нобелевскую медали за 103,5 млн долларов, чтобы поддержать гуманитарную миссию ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям.



Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия мира его имени должна присуждаться тем, «кто внес наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов». Премия вручается с 1901 года. Ее получали академик Андрей Сахаров в 1975 году и президент СССР Михаил Горбачев в 1990 году.



В 2022 году на премию претендовали 251 человек из 92 организаций. Их имена, согласно правилам Нобелевского комитета, будут разглашены через 50 лет. Размер премии в этом году составил 10 млн шведских крон (около 0,9 млн долларов по текущему курсу), сообщала ранее The New York Times.



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