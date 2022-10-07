

Я никогда не видела Мишу в таком состоянии - мать экс-президента

07.10.2022 16:04





Вчера мне было особенно тяжело его видеть, я никогда не видела его в таком состоянии, он уже не может ступить на ноги и не может принимать пищу, - об этом заявила мать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, прибывшая в клинику «Вивамед».



Как пояснила Гиули Аласания, впустить в клинику американского эксперта попросил сам Саакашвили, что является его законным требованием.



«Он сам, заключенный, попросил разово допустить врача, что является правом, предоставленным законом, кто этого не удовлетворит, тот также наказывается законом. Директор клиники мне сказал, что все сделает, результат мы должны увидеть в течение дня. В том случае, если это требование не будет удовлетворено, те, кто его не выполнит, также наказываются по закону», - сказала Гиули Аласания.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



