

«Что вы имеете против церкви?» — Депутаты «Мечты» недовольны Народным защитником

07.10.2022 16:43





7 октября в Парламенте Грузии Народный защитник Грузии Нино Ломджария представила свой отчет о ситуации с правами человека за 2021 год.



Во время слушаний Ломджария подверглась критике депутатов от правящей партии из-за иска в Конституционный суд. Народный защитник обжаловала принятый в 2020 году закон, позволяющий Грузинской православной церкви (ГПЦ) выкупать до 20 гектаров леса вокруг всех церквей и делать территорию своей частной собственностью. Народный защитник посчитала, что это решение нарушает право на равенство.



Некоторые депутаты сочли, что своим иском Ломджария попыталась дискредитировать ГПЦ.



Например, Бека Одишария спросил Народного защитника, что она «имеет против Православной церкви».



Гурам Мачарашвили, перешедший из правящей партии в ряды движения «Сила народа», также задал вопрос Ломджария:



«В чем была ваша цель? Дискредитировать Православную церковь, [заявить], что у ГПЦ больше прав, чем у других конфессий? Когда здесь было сказано, что на процессе не было представлено ни одного практического примера. Если у вас не было правового доказательства, в чем тогда была причина, кроме дискредитации церкви?».



Гия Цагареишвили в свою очередь призвал Ломджария «искренне» ответить, думала ли она об отмене конкордата [между государством и ГПЦ].



«За пять лет, на протяжении которых вы были Народным защитником, вы не думали, о том, что бы подать иск для отмены конкордата, заключенного между государством и ГПЦ в 2022 году?», — спросил он.



Цагареишвили также попросил Ломджария высказаться о роли церкви «в спасении государственности».



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