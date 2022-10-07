

Министр обороны Грузии встретился с заместителем госсекретаря США Бонни Дженкинс

07.10.2022 17:08





Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, посла Бонни Дженкинс.



Как сообщает Минобороны, Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил американскую сторону за тридцатилетнюю поддержку, за вклад в развитие сил обороны и подчеркнул важность стратегического партнерства между двумя странами для защиты общих ценностей и укрепления общих интересов безопасности.



«На встрече в целях повышения возможностей Сил обороны Грузии были обсуждены реформы, проведенные в Силах обороны, шаги, предпринятые в части обновления вооружения и техники, а также планы на будущее. В процессе дальнейшего углубления сотрудничества между Грузией и США в сфере обороны и укрепления динамичного сотрудничества стороны сосредоточили внимание на новой инициативе, подписанной между США и Грузией «Грузинская инициатива по усилению обороны и сдерживания» (GDDEI), которая была подписана между оборонными ведомствами стратегических партнеров в прошлом году в рамках официального визита министра обороны США и способствует дальнейшей модернизации и развитию министерства обороны и Сил обороны Грузии в поддержку общих интересов безопасности», — говорится в информации ведомства.



Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, посол Бонни Дженкинс находится с трехдневным рабочим визитом в Грузии и проводит двусторонние встречи с государственными чиновниками и политическими лидерами.





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