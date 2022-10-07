

Глава Минфина Грузии и заместитель госсекретаря США обсудили выполнение санкций

07.10.2022 17:26

Новости-Грузия



Выполнение Грузией международных санкций, введенных после вторжения России в Украину, обсудили на встрече в Тбилиси глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили и заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Бонни Дженкинс.



«Хуцишвили проинформировал заместителя госсекретаря США о проводимых и планируемых реформах в системе министерства, а также о ходе процесса обеспечения соблюдения международных санкций», — информирует пресс-служба Минфина.



Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества грузинской таможенной администрации с американскими коллегами. В этой связи отмечена была Программа экспортного контроля и безопасности границ (EXBS), благодаря которой США помогают Грузии, как в повышении квалификации сотрудников, так и в обеспечении оборудованием.



Американская сторона также отметила сотрудничество в этом формате и эффективную работу таможенного департамента Службы доходов Минфина Грузии.



Во встрече приняли участие посол США в Грузии Келли Дегнан, региональный советник программы EXBS Карен Чейсон, специальный помощник заместителя госсекретаря США Николас Хаско, заместитель министра финансов Екатерина Гунцадзе, начальник Службы доходов Леван Какава и его заместитель Владимир Хундадзе, начальник таможенного управления Зураб Сичинава, начальник отдела международных связей Службы доходов Самсон Уридия.



Бонни Дженкинс прибыла в Грузию 5 октября для участия в конференции Ассоциации биобезопасности Центральной Азии и Кавказа. В рамках визита она провела ряд встреч с представителями властей страны и обсудила вопросы, которые представляют общий стратегический интерес. В их числе – вопросы безопасности границ, таможни и обороны.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



