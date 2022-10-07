

В партии Гахария утверждают, что «Мечта» подкупила их члена

07.10.2022 17:50





Партия «За Грузию» основанная экс-премьером Гиоргием Гахария заявила, что один из её депутатов в Сакребуло Тбилиси [горсовет] Давид Парцвания был подкуплен «Грузинской мечтой» и Службой государственной безопасности (СГБ). По этой причине его исключили из рядов партии.



Между тем, Парцвания заявил, что он сам покинул партию, а эти обвинения в подкупе схожи с обвинениям о пристрастии Гахария к кокайну.



Председатель фракции «За Грузию» Заза Тавадзе заявил, что Парцвания был подкуплен, — «всего лишь за 20 тысяч долларов и обещание устроить его на хорошую должность в будущем», — и вышел из рядов партии.



«Парцвания был уличен в предположительном тайном сотрудничестве с «Мечтой» и СГБ, в передаче информации и записей. Его сегодняшнее решение подтверждает это лучше всего», — заявил Тавадзе на брифинге 7 октября.



В партии «За Грузию» считают, что «Грузинская мечта» продолжает борьбу против партии, в том числе в муниципалитетах, причем незаконными методами присвоения власти, в чем активно принимают участие представители криминального мира».



Парцвания заявил, что покинул партию сам и накануне обсудил этот вопрос с Тавадзе. По его словам, он сам написал заявление об уходе, а партия лжет, говоря о его исключении. Заявление Парцвания было опубликовано изданием «InterPressNews».



Обвинения в подкупе он назвал «обычным советским, гэбистским подходом» и «грязным обвинением».



«Это такое же обвинение, как и то, что Гиорги Гахария употребляет кокайн, будто я якобы взял 20 тысяч долларов. Молодцы, так и продолжайте!», — говорится в заявлении.



Парцвания рассказал, что у него были «разногласия определенного типа» с партией, но отметил, что говорить о деталях уже не имеет смысла.



В 2020-21 годах Парцвания был директором Агентства по развитию образовательной и научной инфраструктуры, в 2019-20 годах был первым заместителем губернатора Самегрело-Земо Сванети.



После ухода Парцвания у партии Гахария осталось три представителя в Сакребуло Тбилиси.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



