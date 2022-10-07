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В партии Гахария утверждают, что «Мечта» подкупила их члена
07.10.2022 17:50
Партия «За Грузию» основанная экс-премьером Гиоргием Гахария заявила, что один из её депутатов в Сакребуло Тбилиси [горсовет] Давид Парцвания был подкуплен «Грузинской мечтой» и Службой государственной безопасности (СГБ). По этой причине его исключили из рядов партии.
Между тем, Парцвания заявил, что он сам покинул партию, а эти обвинения в подкупе схожи с обвинениям о пристрастии Гахария к кокайну.
Председатель фракции «За Грузию» Заза Тавадзе заявил, что Парцвания был подкуплен, — «всего лишь за 20 тысяч долларов и обещание устроить его на хорошую должность в будущем», — и вышел из рядов партии.
«Парцвания был уличен в предположительном тайном сотрудничестве с «Мечтой» и СГБ, в передаче информации и записей. Его сегодняшнее решение подтверждает это лучше всего», — заявил Тавадзе на брифинге 7 октября.
В партии «За Грузию» считают, что «Грузинская мечта» продолжает борьбу против партии, в том числе в муниципалитетах, причем незаконными методами присвоения власти, в чем активно принимают участие представители криминального мира».
Парцвания заявил, что покинул партию сам и накануне обсудил этот вопрос с Тавадзе. По его словам, он сам написал заявление об уходе, а партия лжет, говоря о его исключении. Заявление Парцвания было опубликовано изданием «InterPressNews».
Обвинения в подкупе он назвал «обычным советским, гэбистским подходом» и «грязным обвинением».
«Это такое же обвинение, как и то, что Гиорги Гахария употребляет кокайн, будто я якобы взял 20 тысяч долларов. Молодцы, так и продолжайте!», — говорится в заявлении.
Парцвания рассказал, что у него были «разногласия определенного типа» с партией, но отметил, что говорить о деталях уже не имеет смысла.
В 2020-21 годах Парцвания был директором Агентства по развитию образовательной и научной инфраструктуры, в 2019-20 годах был первым заместителем губернатора Самегрело-Земо Сванети.
После ухода Парцвания у партии Гахария осталось три представителя в Сакребуло Тбилиси.
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