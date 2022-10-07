

Посольство США в Грузии поздравило «Мемориал» с Нобелевской премией мира

07.10.2022 18:23





«Вдвойне приятно поздравить с Нобелевской премией мира запрещенную Кремлем организацию «Мемориал» в то время, когда в Тбилиси она проводит совместное мероприятие с нашим партнером, «Лабораторией исследований советского прошлого».



Мы приветствуем и разделяем их цели против кремлевских репрессий, с которыми сейчас мы боремся уже вместе.»



Посольство США в Грузии поздравило российский правозащитный центр «Мемориал», признанный властями России иностранным агентом и ликвидированный, с получением Нобелевской премии мира. Другие лауреаты 2022 года — основатель белорусской правозащитной организации «Весна» Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод.



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