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Омбудсмен прокомментировала решение обжаловать закон позволяющий ГПЦ выкупать земли


07.10.2022   19:56


Депутаты от правящей партии пытаются обвинить Народного защитника в том, что она настроена против Грузинской православной церковью (ГПЦ). Об этом заявила Нино Ломджария во время слушаний в парламенте.

Во время слушаний Омбудсмена раскритиковали за обжалование закона, который позволяет ГПЦ выкупать до 20 гектаров лесов вокруг церквей и монастырей. Решение Ломджария обратиться в Конституционный суд некоторые депутаты расценили как попытку дискредитации Грузинской православной церкви.

«Депутаты все представили так, якобы Народный защитник ведет борьбу с Грузинской православной церковью (ГПЦ). Было неверно сказано, что иск был подан против ГПЦ. Это неправильно с правовой точки зрения, потому что иск был подан против парламента. Мы обжаловали закон принятый парламентом. Соответственно, второй стороной в этом деле является парламент.

Уважаемые депутаты, я разъясню, что Конституционный суд принял решение по аналогичным делам несколько лет назад, оба иска были удовлетворены.

Своим решением суд постановил, что целый ряд законодательных норм, дающие преимущества и привилегии по налогам и приватизации одним религиозным организациям, при том, что другие религиозные организации не могут ими пользоваться, противоречат Конституции. Суд приостановил действие нескольких [таких] норм», — объяснила она.

Ломджария также указала, что у Народного защитника имеется уникальный мандат и она вправе подавать иск в Конституционный суд даже в тех случаях, когда нет пострадавших.

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