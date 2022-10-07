

На Авлабарской площади в Тбилиси хотят построить торговый центр

07.10.2022 20:08

Новости-Грузия



Новый торговый центр планируется построить на Авлабарской площади в центре Тбилиси, сообщает грузинская служба Радио Свобода.



Как отмечается, проект торгового центра уже согласован с архитектурным бюро столичной мэрии, но разрешение на строительство еще не выдано.



Согласно документации, два подземных этажа объекта будут отведены под парковку, а остальная площадь – под торговые и развлекательные пространства.



Против строительства выступает депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили, который в 2017 году баллотировался в мэры Тбилиси. Он обратился к столичным властям, назвав выдачу разрешения на указанной территории «невообразимой».



«Против каких строительств я только не протестовал – в парке, на стадионе, на месте детского сада, однако такого, как здесь, в Авблари, такого я еще не видел… На центральной площади города, там, где никогда не было зданий, выдача разрешения невообразима», — заявил Элисашвили в своем обращении.



Другим аргументом против строительства он назвал аварийное состояние девятиэжки, которая находится прямо за станцией метро «Авлабари». Как указал политик, это здание — самый длинный многоквартирный дом в Грузии. Хотя в прошлом там провели работы по укреплению, ситуация существенно не изменилась, говорит он.



Земля, на которой планируется строительство, принадлежит компании APS. Ее директор Давид Саганелидзе сообщил Радио Свобода, что к строительству приступят сразу после завершения всех необходимых процедур.



Журналисты выяснили, что APS задумалась о проекте еще десять лет назад и, начиная с 2013 года, периодически отправляла мэрии новые эскизы здания. Некоторые из них одобряли, однако в последствии разрешение на строительство архитектурная служба так и не выдавала.





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