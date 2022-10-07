

Мэрия Тбилиси открывает клуб для граждан старше 60 лет

07.10.2022 21:47





В целях пропаганды здорового и активного образа жизни граждан в возрасте 60 лет и старше с 10 октября будет запущена еще одна услуга мэрии Тбилиси. Параллельно с программой – «Спорт для старшего поколения», предусматривающей финансирование услуг бассейнов и фитнес-залов для людей старше 60 лет, мэрия Тбилиси открывает «Клуб 60+ за здоровую и активную жизнь» в библиотеке имени Мирзы Геловани.



Приглашенные специалисты будут проводить ежедневные мероприятия, специально разработанные для членов клуба. На начальном этапе запланированы три разных вида деятельности – физические упражнения, рисование и музыка.



Члены клуба будут посещать физкультурно-оздоровительные занятия, арт-терапию — рисование, которое будет преподавать художница Кетеван Матабели, и уроки музыки, которые проведет музыкант Ия Шуглиашвили.



«Клуб 60+» будет обслуживать желающих с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00.





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