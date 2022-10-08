

Белый дом прокомментировал заявление Байдена относительно «Армагеддона»

08.10.2022 09:45





Заявления президента США Джо Байдена о перспективе "Армагеддона" в свете заявлений Владимира Путина не основываются на новых разведывательных данных о возможности применения Россией ядерного оружия.



Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу.



"Комментарии президента (США) подчеркивают то, что мы уже не раз говорили, а именно - насколько серьезно мы воспринимаем угрозы о ядерном оружии. Так же мы поступали, когда Россия делала такие угрозы в течение конфликта", - сказала она.



Представительница Белого дома уточнила, что США не получали новых данных, связанных с ядерными угрозами РФ, и "не видят никаких причин менять развертывание стратегических ядерных сил".



Накануне, напомним, президент США Джо Байден сравнил нынешние ядерные угрозы Кремля с Карибским кризисом 1960-х годов, предупредив о риске столкновения с "Армагеддоном". "У нас есть угроза применения ядерного оружия, если все будет продолжаться так же", - считает президент США.



Заявление Байдена вызвало резонанс в США и за рубежом, поскольку таких слов для характеристики ядерного шантажа РФ в Вашингтоне до сих пор не употребляли.



Как известно, президент РФ Владимир Путин 30 сентября, выступая в Кремле, заявил, что США создали прецедент применением ядерного оружия в 1945 году. Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".



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