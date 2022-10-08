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В Тбилиси и Кутаиси пройдет всенародное обсуждение проекта конституционного закона Грузии
08.10.2022 11:17
8 октября в Тбилиси и Кутаиси пройдет всенародное обсуждение изменений, намеченных в Конституции Грузии.
«Согласно проекту конституционного закона, парламент двух следующих созывов избирает генерального прокурора большинством в три пятых полного состава. Если парламент не избирает генерального прокурора дважды большинством в три пятых полного состава, парламент избирает генерального прокурора большинством полного состава. Второе и третье голосование проводится не ранее чем на 28-й день после соответствующего предыдущего голосования, и голосование проходит по одному и тому же кандидату.
Срок полномочий генерального прокурора, избиранного большинством полного состава парламента двух следующих созывов, составляет один год.
Члены комиссии представят общественности предполагаемые в Конституции поправки в 11:00 в Тбилиси – в зале имени Жиули Шартава парламента Грузии, а в 19:00 в Кутаиси – в Государственном университете имени Акакия Церетели», - говорится в информации.
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