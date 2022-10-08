

В парламенте Грузии проходит всенародное обсуждение проекта конституционных изменений

08.10.2022 15:47





Сегодня в рамках всенародного обсуждения общественности будет представлен проект конституционного закона, который предусматривает внесение изменений в порядок избрания генерального прокурора в переходном положении Конституции Грузии, - заявил член парламентского большинства, председатель юридического комитета Анри Оханашвили.



По словам Оханашвили, согласно изменениям, генпрокурор должен избираться квалифицированным большинством или 90 голосами. Если не удастся избрать генпрокурора 90 голосами, то его можно будет избрать 76 голосами, однако в этом случае срок полномочий генерального прокурора будет лишь 1 год, после прохождения которого, процесс начнется заново.



«Сегодня, в соответствии с регламентом и Конституцией, мы еще раз представим этот порядок избрания нашему обществу, объясним, из каких обязательств вытекает инициирование этого порядка, и объясним, какие правовые погрешности и вызовы могут возникнуть в результате превращения этого порядка в закон», - заявил Анри Оханашвили.



По его словам, большая часть оппозиции вероятнее всего поддержит эти изменения.



Для справки, всенародное обсуждение изменений, которые планируется внести в Конституцию Грузии, пройдет сегодня в Тбилиси и Кутаиси.



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