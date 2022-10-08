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В Батуми почтили память погибших в результате обрушения жилого дома 8 октября
08.10.2022 15:50
Прошел год с обрушения жилого дома на улице 26 Мая в Батуми. Сегодня в городе почтили память жертв трагедии.
К месту трагедии пришли родственники погибших, жители города, представители правительства Аджарии и спасатели из Департамента особых поручений.
Напомним, что 8 октября прошлого года в Батуми обрушилась часть жилого дома по улице 26 мая. Погибли девять человек. В рамках продолжающегося расследования по факту разрушения строения задержаны три лица. Прокуратура предъявила им обвинение в нарушении правил техники безопасности при проведении строительных работ, повлекшее гибель людей и тяжелые последствия.
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