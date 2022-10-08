

«Путин может не пережить поражение» — Эдвард Лукас

08.10.2022 16:10





Владимир Путин не может победить. А Украина может. Вопрос только в том, когда, какой ценой, в какой степени и что будет дальше. Таков вердикт после семи месяцев самой кровавой и разрушительной войны, которую пережила Европа с 1945 года. Украинская армия уже больше и эффективнее, чем российская. С каждым днем она становится сильнее. Вооруженные силы Кремля распадаются на наших глазах, деморализованные (буквально) своим плохим руководством, неудачным планированием и плохой логистикой.



Не верьте мне на слово. Посмотрите российские ток-шоу. Сейчас уже никто не верит, что это просто «спецоперация». Слово «война» — когда-то табу — произносится регулярно. Открыто обсуждаются и недавние военные неудачи. На просьбу объяснить потерю логистического узла Лиман Андрей Гурулев, некогда напыщенный бывший заместитель командующего ЮВО России, говорит о «постоянной лжи сверху до низу». Через несколько секунд его соединение по Skype оборвалось. Максим Юсин, политический редактор государственного телевидения, сказал: «Трудно спорить с мечтателями, которые живут в своем собственном мире». Это звучит как едва завуалированная атака на бредовую напыщенность Путина. Поскольку военные практические и политические цели расходятся, российский лидер решил добиваться первого геополитического результата. Он утверждает, что аннексировал территорию, с которой его войска стремительно отступают.



Среди всего этого первоочередной задачей является поддержка Украины. Россия может нанести и нанесет еще более ужасный ущерб её населению и инфраструктуре. Но я обсуждал со своей старой подругой Энн Эпплбаум на мероприятии в Лондоне в эти выходные, что ответ ясен: как заявил Уоррен Зевон, «пришлите деньги, оружие и адвокатов». Деньги стабилизируют экономику Украины. Оружие принесет победу. А судебные иски парализуют военную машину Кремля. Мы знаем, что делать. Мы должны, просто обязаны это сделать.



Гораздо сложнее вопрос, что будет дальше. Путин может не пережить поражение на поле боя. Но клептократический, империалистический режим России гораздо долговечнее любого человека. Меня больше всего беспокоит то, что постпутинская хунта одурачит Запад, предлагая «перезагрузку» отношений в обмен на прекращение огня в Украине и возобновление поставок газа. Правильным ответом будет твердое «нет».



Единственный приемлемый мир должен включать репарации, судебные процессы над военными преступниками, беспрепятственное членство Украины в НАТО и возвращение оккупированных территорий. Если руководство Украины хочет чего-то другого, это их прерогатива. Но Запад не должен выкручивать руки, чтобы принять повестку дня России.



Сосредоточение западной стратегии на потребностях и заботах наших передовых союзников давно назрело. В течение трех десятилетий лица, принимающие решения в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине и других местах слишком много времени уделяли беспокойству о России и россиянах и слишком мало времени думали о странах, которые лучше всех знают своего гигантского соседа и пострадали от него. Украинцы (а также чеченцы, грузины и другие) заплатили большую цену за колоссальный провал стратегии Запада в отношении России с 1991 года. Это была не демократия, даже мнимая. Это действительно была империя.



Теперь нам нужна новая стратегия. Она должна быть готова ко многим неожиданностям:



- Ужасно медленный конец эпохи Путина или его стремительный уход.

- Казалось бы, плавная или беспорядочная передача власти.

- Желание (пусть и поверхностное) сближения с Западом или усиление вражды.

- Центробежные силы, раздирающие Россию, или попытка силой восстановить централизованное управление.



Я не знаю ответов (хотя я работаю над ними). Но ключом должна быть наша способность предсказывать или определять события внутри России, а также решимость защищать наших союзников.



Автор: Эдвард Лукас, старший исследователь «Центра анализа европейской политики» (CEPA).



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