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Гарибашвили встретился с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым


08.10.2022   16:33


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым.

По сообщению Администрации правительства, на встрече обсуждалось стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, в том числе в сферах транспорта и энергетики.

«Было подчеркнуто, что Грузия в тесном сотрудничестве с Азербайджаном готова углублять региональное сотрудничество в направлении энергетической безопасности.

Было выражена готовность, что Грузия, как надежный транзитный партнер, и впредь будет вносить весомый вклад в реализацию и развитие транспортных проектов. Подчеркнуто, что реализация этих стратегических проектов повысит эффективность и безопасность грузоперевозок из Азии в Европу через Каспийское и Черное моря.

Премьер-министр Грузии поблагодарил министра энергетики Азербайджана за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии со стороны Азербайджана и подтвердил безоговорочную поддержку территориальной целостности Азербайджана со стороны Грузии», — говорится в сообщении.

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