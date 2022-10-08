

Гарибашвили встретился с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым

08.10.2022 16:33





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым.



По сообщению Администрации правительства, на встрече обсуждалось стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, в том числе в сферах транспорта и энергетики.



«Было подчеркнуто, что Грузия в тесном сотрудничестве с Азербайджаном готова углублять региональное сотрудничество в направлении энергетической безопасности.



Было выражена готовность, что Грузия, как надежный транзитный партнер, и впредь будет вносить весомый вклад в реализацию и развитие транспортных проектов. Подчеркнуто, что реализация этих стратегических проектов повысит эффективность и безопасность грузоперевозок из Азии в Европу через Каспийское и Черное моря.



Премьер-министр Грузии поблагодарил министра энергетики Азербайджана за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии со стороны Азербайджана и подтвердил безоговорочную поддержку территориальной целостности Азербайджана со стороны Грузии», — говорится в сообщении.



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