

Михаил Сарджвеладзе о конституционных изменениях

08.10.2022 17:27





Оппозиция пыталась повысить степень независимости прокурора, но в действительности, когда каждый год нужно будет избирать нового прокурора, это полностью сведет на нет всякую перспективу независимости и оставит ее только в виде доброй воли правительства. Поэтому это не очень хорошее решение, в том числе и для оппозиции, - заявил журналистам после обсуждения проекта конституционных изменений председатель комитета парламента Грузии по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.



Как отметил Сарджвеладзе, несмотря на то, что он является одним из инициаторов законопроекта, он не считает его наилучшей моделью для избрания генпрокурора.



«Хотя я являюсь одним из инициаторов этого законопроекта, я не считаю, что это наилучшая модель для избрания генпрокурора. Общество это знает. Мотивом инициации было то, что эта тема активно освещалась оппозицией, в связи с этим выдвигались требования, и позже мы увидели это в европейских рекомендациях. Это не является апробированной практикой избрания прокуроров в Европе, и этот фактор, вероятно, следует учитывать. Мне будет трудно заранее предсказать, каков будет итог обсуждений и тем более, какой будет корреляция по всем остальным вопросам в связи с этим законопроектом. Поэтому трудно прогнозировать», - заявил Сарджвеладзе.



Для справки, согласно проекту конституционного закона, парламент двух следующих созывов избирает генерального прокурора большинством в три пятых полного состава. Если парламент не избирает генерального прокурора дважды большинством в три пятых полного состава, парламент избирает генерального прокурора большинством полного состава. Второе и третье голосование проводится не ранее чем на 28-й день после соответствующего предыдущего голосования, и голосование проходит по одному и тому же кандидату. Срок полномочий генерального прокурора, избранного большинством полного состава парламента двух следующих созывов, составляет один год.



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