

Хоштария: Пророссийская власть ничего не сделает для ограничения российского влияния

08.10.2022 17:27





Пророссийская власть ничего не сделает для ограничения российского влияния, - заявила журналистам лидер партии «Дроа» («Пора») Элене Хоштария.



Элене Хоштария вместе с представителями «Дроа» и членами общества проводит публичную дискуссию на тему – «Миграция российских граждан в Грузию».



По словам Элене Хоштария, необходимо фильтровать поток российских граждан в Грузию и ограничивать их в регистрации частной собственности и бизнеса в Грузии.



«Пророссийская власть ничего не сделает для ограничения российского влияния. Если за 10 лет не выявили ни одного российского агента, зачем же их выявлять в этом потоке, зачем быть ориентированным на то, чтобы что-то делать?! Одного этого факта достаточно для того, чтобы не доверять этим властям», - заявила Хоштария.



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