|
|
|
Хоштария: Пророссийская власть ничего не сделает для ограничения российского влияния
08.10.2022 17:27
Пророссийская власть ничего не сделает для ограничения российского влияния, - заявила журналистам лидер партии «Дроа» («Пора») Элене Хоштария.
Элене Хоштария вместе с представителями «Дроа» и членами общества проводит публичную дискуссию на тему – «Миграция российских граждан в Грузию».
По словам Элене Хоштария, необходимо фильтровать поток российских граждан в Грузию и ограничивать их в регистрации частной собственности и бизнеса в Грузии.
«Пророссийская власть ничего не сделает для ограничения российского влияния. Если за 10 лет не выявили ни одного российского агента, зачем же их выявлять в этом потоке, зачем быть ориентированным на то, чтобы что-то делать?! Одного этого факта достаточно для того, чтобы не доверять этим властям», - заявила Хоштария.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна