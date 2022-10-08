

Давид Арахамия: Если строить что-то взрывоопасное, то рано или поздно оно таки взорвется

08.10.2022 17:54





Руководитель депутатской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия прокомментировал сообщения о пожарах на незаконно построенном мосту через Керченский пролив, назвав сам мост «взрывоопасным», передает «Интерфакс-Украина»



«Российское незаконное строительство начинает разваливаться и загораться. Причина проста: если строить что-то взрывоопасное – то рано или поздно оно таки взорвется. И это только начало. Ибо чем-то, а надежным строительством Россия особо и не славится», - написал Арахамия в Telegram.



При этом он не написал точно, о каком «незаконном строительстве» речь, однако проиллюстрировал сообщение схематическими изображениями моста и пожара.



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