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Каладзе: Иностранные врачи лгут о состоянии здоровья Саакашвили


08.10.2022   17:57


По заявлению генерального секретаря «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, состояние здоровья всех заключенных, в том числе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, обеспечивает соответствующая служба.

«Будет сделано всё, чтобы у заключенного не возникло никаких проблем», - заявил Каха Каладзе.

Что касается мнения о том, что с Михаилом Саакашвили не обращаются должным образом, то, по словам Каладзе, «это неправда, это ложь».

Он также ответил на вопрос о том, лгут ли зарубежные врачи, когда говорят, что состояние Саакашвили тяжелое.

«Да, да, они лгут. Это неверная информация. Все заключенные имеют доступ к соответствующим сервисам — если необходимо подключение врачей, они подключаются, даже, несмотря на то, что Саакашвили переведен в клинику и продолжает там лечиться. Так что, если у кого-то из заключенных есть потребность в этом направлении, соответствующее ведомство сделает всё необходимое. Я доверяю соответствующей службе и соответствующему ведомству», - заявил Каха Каладзе.

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