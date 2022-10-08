

Каладзе: Иностранные врачи лгут о состоянии здоровья Саакашвили

08.10.2022 17:57





По заявлению генерального секретаря «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, состояние здоровья всех заключенных, в том числе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, обеспечивает соответствующая служба.



«Будет сделано всё, чтобы у заключенного не возникло никаких проблем», - заявил Каха Каладзе.



Что касается мнения о том, что с Михаилом Саакашвили не обращаются должным образом, то, по словам Каладзе, «это неправда, это ложь».



Он также ответил на вопрос о том, лгут ли зарубежные врачи, когда говорят, что состояние Саакашвили тяжелое.



«Да, да, они лгут. Это неверная информация. Все заключенные имеют доступ к соответствующим сервисам — если необходимо подключение врачей, они подключаются, даже, несмотря на то, что Саакашвили переведен в клинику и продолжает там лечиться. Так что, если у кого-то из заключенных есть потребность в этом направлении, соответствующее ведомство сделает всё необходимое. Я доверяю соответствующей службе и соответствующему ведомству», - заявил Каха Каладзе.



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