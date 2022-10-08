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Каладзе: В «Национальном движении» идет внутрипартийная борьба между «кланами»
08.10.2022 18:36
Это внутрипартийная борьба между «кланами», - заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе, комментируя распространенную информацию о противостоянии внутри «Национального движения».
По словам Каладзе, этот внутреннее противостояние очевидно, поскольку члены «Национального движения» не стесняются говорить об этом публично и угрожать друг другу компроматами.
«Ясно и очевидно одно, что есть внутреннее противостояние, они не стесняются говорить об этом публично, угрожают друг другу какими-то компроматами, и это внутрипартийная борьба между «кланами». Меня, по правде говоря, не очень интересуют какие течения в «Национальном движении», кто с кем борется, зачем борется и т.д. Это решать им, для нас же самое главное – делать свою работу, у нас много дел, много вызовов и мы сделаем всё, чтобы достойно ответить на эти вызовы», - заявил Каха Каладзе.
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