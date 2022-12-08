

Еврокомиссия предлагает девятый пакет санкций против России

08.12.2022 11:43





Еврокомиссия предлагает девятый пакет санкций против РФ. Об заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает «Европейская правда».



Во-первых, в санкционный список предлагают добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики.



Урсула фон дер Ляйен отметила, что речь идет в том числе о лицах, которых можно считать ответственными за целенаправленные удары по гражданским целям, вывоз украинских детей в РФ, вывоз присвоенной сельскохозяйственной продукции с оккупированных территорий.



Во-вторых, Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков - включая полный запрет транзакций Российского банка развития регионов.



В-третьих, предлагают дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения - включая определенные химические компоненты, нервно-паралитические вещества, электронику и программное обеспечение, которые могут быть использованы в военных целях.



В-четвертых, Еврокомиссия подготовила меры для усложнения России доступа к беспилотникам.



«Мы предлагаем запретить прямой экспорт в Россию моторов для дронов, как и экспорт в третьи страны, как Иран, которые могут поставлять дроны России», - отметила фон дер Ляйен.



Также пакет предусматривает блокирование еще четырех российских



телеканалов в эфире и на всех платформах.



В дополнение, Еврокомиссия предлагает дополнительные ограничения против энергетического и горно-добывающего сектора, включая запрет инвестиций в новые добывающие мощности в России.





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