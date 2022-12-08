

В Сенате США признали действия России против украинского народа геноцидом

08.12.2022 12:00





Комитет Сената США по международным отношениям поддержал закон, признающий действия России против украинского народа геноцидом.



Документ призывает США, НАТО и европейских союзников поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты геноцида украинского народа со стороны России, а также поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования, чтобы привлечь к ответственности российское политическое руководство и военных, виновных в агрессивной войне, военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде. Также резолюция призывает президента США использовать так называемый акт Магнитского против причастных к геноциду.



«Своими действиями Путин очень ясно продемонстрировал, что его цель – прекратить существование украинского народа. Я лично видел свидетельства его жестокости в Ирпене и других районах Киевской области», – заявил автор резолюции, сенатор Джим Риш.





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