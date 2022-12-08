|
|
|
Каладзе: Мы никому не позволим испортить новогодние праздники в Грузии
08.12.2022 12:25
«Мы никому не позволим с темными, злыми намерениями испортить новогодние и рождественские праздники в Грузии и Тбилиси», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По словам Каладзе, есть определенные даты, которые нужно отмечать особо, именно такая дата — Новый год.
«Хочу напомнить всем, что есть определенные даты, которые, хотим мы этого или нет, нравится нам или не нравится, нуждаются в особом праздновании, потому что в жизни людей необходимо чувство надежды, радости и счастья. Именно такая дата — Новый год. Желаю, чтобы никогда, ни в одном городе мира у людей не пропадало желание отмечать этот праздник должным образом. Сегодня перед миром стоят серьезные вызовы, в нашем регионе тоже есть серьезные проблемы в этом направлении, однако, несмотря на все это, везде стараются дать людям возможность встретить Рождество и Новый год. Это очень печально, и я хотел бы подчеркнуть, что в последние дни мы слышим отвратительные политические заявления, которые я не буду обсуждать здесь сегодня. Могу сказать одно, мы никому не позволим испортить новогодние и рождественские праздники в Грузии и Тбилиси», — заявил Каха Каладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна